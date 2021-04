Giovani ed emergenti? Ecco i quattro nomi in corsa per la panchina viola

Una panoramica sui profili che meglio rispettano l'identikit dettato dal Presidente viola

Redazione VN

Prima la salvezza, poi la programmazione della prossima stagione. E un indizio in tal senso è arrivato proprio da Rocco Commisso che con una battuta (?) ha espresso una sua preferenza per quello che sarà l’allenatore del futuro viola. In questa direzione nell’edizione odierna di Tuttosport troviamo i profili che meglio corrispondono a questo identikit:

Roberto De Zerbi, nato il 6 giugno 1979, piace alla Fiorentina almeno da un anno e in questo momento potrebbe anche essere in cima alla lista dei desideri. Compirà 42 anni fra circa un mese e in più ha sempre preferito viaggiare con un contratto annuale, stessa cosa che desidererebbe Commisso per tutti i suoi dipendenti. D'altra parte però l'attuale tecnico del Sassuolo, ha gli occhi addosso degli ucraini dello Shakhtar Donetsk che sarebbero pronti a ricoprilo d'oro. Piace anche in Spagna, ma ad ora sono solo sondaggi.

Il secondo della lista, almeno in ordine di età, è Gennaro Gattuso, 43 anni. È calabrese come Commisso e questo è sicuramente un punto a favore. In più è quotato, sta lottando per un posto in Champions con il Napoli e sarebbe un profilo di alto livello, forse pure troppo. Comunque non impossibile o almeno non risultano porte sbattute in faccia. Segue Ivan Juric, classe '75, che piace per il suo gioco e anche per la capacità di valorizzare calciatori sconosciuti, portati da lui alla ribalta.

Infine Paulo Fonseca, portoghese di 48 anni attualmente alla Roma. È un altro nome valido e spendibile anche se al momento è dietro come possibile candidato. Anche il giallorosso ha diversi corteggiatori, così come per la Fiorentina non sono escluse piste estere o eventuali sorprese. Certo dovrebbero essere giovani ed emergenti e gli aggettivi utilizzati fanno capire che profili come Sarri, Spalletti o Ranieri sarebbero da escludere.