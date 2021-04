“De Zerbi? Più Shakhtar che Fiorentina. Vlahovic non vuole rinnovare”

Carlo Laudisa ha parlato a Radio Bruno

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport , è stato ospite della trasmissione A pranzo con il Pentasport in onda su Radio Bruno per parlare di Fiorentina e delle ultime voci che vedono De Zerbi vicino agli ucraini dello Shaktar :

"De Zerbi sembra vicino al capolinea col Sassuolo anche se ancora non c'è stato un incontro con Carnevali. Si è parlato a lungo di Gattuso in ottica Viola ma il calabrese ha frenato. Non tanto per un aspetto economico. Lui sta guidando il Napoli verso un grande finale di stagione, il suo futuro è ancora incerto, ma per andarsene vuole una squadra competitiva. Commisso si sta quindi guardando intorno. Potrebbe tornare di moda anche il nome di Juric. Anche De Zerbi lascia una squadra con un percorso tecnico definito e vuole proseguirlo, la Fiorentina deve venirgli incontro. Lo Shakhtar gli ha dato più garanzie in questo senso. Ha bisogno di calciatori con determinate caratteristiche. Se dovessi fare una graduatoria sul suo futuro posso dire Shakhtar, Fiorentina e poi Sassuolo. C'è da capire a chi si rivolgeranno i Viola se dovessero sfumare Gattuso e De Zerbi. A Firenze serve un tecnico che dia un cambio di mentalità."