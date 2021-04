De Zerbi vuole con sé i suoi pupilli: non facile per la Fiorentina

Il tecnico bresciano vorrebbe facilitare l'impatto delle sue idee con alcuni giocatori a lui fedelissimi: andrà bene alla Fiorentina?

Come si legge oggi su La Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi è sempre più attratto dalle proposte dello Shakhtar Donetsk, ma la Fiorentina non è ancora fuori dai giochi. L'appuntamento con la dirigenza del Sassuolo previsto oggi è saltato a causa di "impegni improrogabili", il divorzio è nell'aria. La Fiorentina ci prova, ma il tecnico vorrebbe portare con sé Consigli, Chiriches (o Marlon), Djuricic e Boga: uno scenario difficilmente attuabile in viola, perché la rosa, che attualmente presenta giocatori con caratteristiche differenti, andrebbe stravolta. Lo Shakhtar Donetsk appare invece più avanti: posto fisso in Europa, un'anima italiana portata dall'ex vice di Lucescu Carlo Nicolini e una riconosciuta vocazione al bel gioco. De Zerbi riflette, la tentazione ucraina è forte.