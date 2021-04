Una “tripletta” per sei: ecco chi ha fatto la storia della Fiorentina Primavera

Dalla notte del Fila a quelle di Reggio Emilia e Parma: in sei possono godersi la storica tripletta viola

Sono cambiati gli allenatori. Sono cambiati i compagni di squadra. Sono cambiati addirittura i presidenti e i dirigenti. Ma loro sei no. Loro ci sono sempre stati. Dalla notte del Filadelfia a quella di Reggio Emilia, fino a quella più fresca, ieri sera a Parma. Nella storica tripletta della Primavera in Coppa Italia, in sei un giorno potranno raccontare a amici, figli e nipoti "io le ho vinte tutte e tre". Di chi stiamo parlando? In rigoroso ordine alfabetico: Federico Brancolini, Eduard Dutu, Mattia Fiorini, Niccolò Pierozzi, Fabio Ponsi e Samuele Spalluto.