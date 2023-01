De Magistris: “Fiorentina, il gioco latita. Non è più la squadra di un anno fa”

"Quella di ieri mi è sembrata l'ombra della miglior Fiorentina di Italiano. Come tifoso posso anche essere contento per il passaggio del turno, ma come società e allenatore non lo sarei molto. L'anno scorso era un piacere veder giocare questa squadra, ora non è più così, non mi entusiasmo più di fronte a prestazioni così. La gara di ieri è stata noiosa, con la squadra di Italiano che è stata macchinosa e poco brillante, una costante di questa stagione. Gonzalez via a gennaio? Non ha dimostrato tutto il suo valore a Firenze. E' un buonissimo giocatore ma non un fenomeno, e inoltre si infortuna troppo spesso. Fosse per me lo cederei, però dipende tutto da chi arriverà al suo posto. Cabral infortunato? Per me la società avrebbe dovuto pensare ad un innesto in quella zona del campo già prima dell'infortunio del brasiliano. L'ex Basilea ha qualità che però non vengono esaltate dal gioco di Italiano. Il gol che fece lo scorso anno a Napoli non lo si fa per caso. E' un giocatore che resta difficile da valutare. Dodò? Gli addetti ai lavori continuano a dirmi che è un giocatore di valore, anche se fino ad oggi a Firenze non lo sta dimostrando".