Tutto fermo sul fronte Gonzalez: ancora nessuna offerta dal Leicester

Il futuro dell'attaccante argentino resta in bilico, ma ancora non sono arrivate offerte dall'Inghilterra alla Fiorentina

Nonostante le continue voci su un prossimo addio di Nico Gonzalez alla Fiorentina, dall’Inghilterra, per ora, non è arrivata alcuna offerta del Leicester. Eppure è chiaro che, per evitare brutte sorprese a ridosso del gong finale del calciomercato, i viola dovranno capire fin da adesso se davvero riusciranno a resistere alle proposte che potrebbero arrivare per l'ex Stoccarda.