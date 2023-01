La Fiorentina non entusiasma ma neanche soffre. L’attacco però è un problema

Senza entusiasmare ma, anche, senza soffrire. Tutto abbastanza semplice per la Viola che domenica sera avrà un impegno decisamente un po’ più tosto in campionato, a Roma contro la banda Mourinho. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la partita sia stata a senso unico per almeno un'ora, con la Samp intenta a fare esperimenti in vista del campionato e mai veramente pericolosa. Il 1 febbraio, in casa contro il Torino e non in trasferta col Milan, la possibilità di tornare in semifinale di Coppa Italia come l'anno scorso, quando il cammino si era interrotto contro la Juventus. Ma c'è un problema evidente in attacco con l'infortunio di Cabral, perché questo Jovic proprio non convince...