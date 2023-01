Ferrara: “Due vittorie e un pareggio, festeggiamo e lasciamo perdere il resto”

"Festeggiamo i quarti di Coppa e lasciamo perdere tutto il resto. Troppa noia e avversario inesistente. Ma siccome contava solo vincere va bene così. Due vittorie e un pareggio nel nuovo anno comunque raccontano di una Fiorentina abbastanza pratica. Il calcio migliore lo abbiamo visto nel primo tempo col Monza, il resto è davvero poca roba. Ma siccome è giusto essere ottimisti, proviamo a immaginare che quando la Fiorentina tornerà a giocare un calcio ambizioso magari torneremo anche a divertirci un po’. L’equilibrio tra senso pratico ed estetica non è mai semplice. Per ora gioiamo per il passo avanti in Coppa e aspettiamo la trasferta di Roma per capire qualcosa di più. Ps. Incredibile Jovic. Ancora. Purtroppo. Mah".