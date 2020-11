De Magistris: “Prandelli? La sua prima Fiorentina non era più forte di questa, ma l’attaccante…”

Al Pentasport di Radio Bruno è stato ospite Gianni De Magistris. Lo storico pallanuotista e tifoso viola ha parlato dell’importanza delle motivazioni nello sport, affrontando in particolare il nodo Vlahovic:

Del ritorno di Prandelli sono contento, credo si sia rimesso in gioco lui per primo. Non mi auguro nemmeno io che sia un semplice traghettatore. Lo reputo un ottimo allenatore e a Firenze ha fatto benissimo. La formazione del quarto posto non mi sembrava stratosferica rispetto a questa, fuorché per l’attaccante. Il centrocampo era composto da Brocchi e Donadal, non il massimo tecnicamente. La squadra attuale con un bel gioco può riprendere la sua marcia. Negli schemi di Iachini trovavo buffo che Lirola e Biraghi facessero i cross dalle corsie, quando in mezzo non c’era mai nessuno, per scelta tattica.