Stefano Cecchi, firma de La Nazione, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Prandelli

Una bella storia, la sua Fiorentina è stata una delle più saporite delle ultimi anni. Ritengo ingeneroso chiamarlo “traghettatore”, lo rispetto e sono convinto che se la Fiorentina dovesse tornare a giocare avvicinandosi a quei livelli già i giudizi cambierebbero. Il calcio di Prandelli è romantico, è adatto alla piazza di Firenze. Rispetto al gioco di Iachini è sicuramente più spumeggiante, meno prevedibile dell’assetto tattico del tecnico ascolano.

Montella

Non sarebbe stato lo stesso tipo di ritorno di Prandelli. Anche la sua è stata una delle forme di calcio più belle viste a Firenze negli ultimi 20 anni. Ricordiamo con piacere il suo calcio così come quello di Prandelli.

Saponara

Se può essere rivalutato dal neo mister viola? Alla Fiorentina serve un regista. Ha i piedi buoni, ma non ha più la gamba da trequartista. Se ha doti Prandelli è la persona giusta per valorizzarle. Il calcio di Prandelli non è parsimonioso, è abbondante. mi auguro che abbia la stessa forza di dieci anni fa. Sa dire di no, ha la schiena dritta per portare avanti un progetto tecnico, “senza guardare in faccia nessuno”.