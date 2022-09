De Magistris: “Commisso? Non può essere sempre arrabbiato”

"Biraghi? Che sia al centro delle attenzioni negative dei tifosi mi fa dispiacere. Non bisogna avere dei capri espiatori come successe con Tomovic e Ilicic. Commisso? Non lo critico, ma mi interessa la squadra. Preferisco lo scudetto oggi che il centro sportivo domani. Il Presidente non può essere sempre arrabbiato"

"Con i cinque cambi non è possibile modificare così tanto la squadra di partita in partita. Secondo me è meglio andare a sfruttare le cinque sostituzioni a partita in corso. Non mi convince nemmeno l'alternanza dei portieri. Sono buoni portieri entrambi e sono d'accordo che anche gli estremi difensori debbano esser considerati intercambiabili, però questo turnover anche in porta mi fa pensare ad una insicurezza"