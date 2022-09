De Magistris: “Kouame fa ben sperare. Conference? Giocherei con i migliori”

L'ex giocatore di pallanuoto, Gianni De Magistris, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare di alcuni temi sulla Fiorentina. Ha iniziato dicendo: "Alla fine la partita difficile era quella con l'Udinese e non quella con la Juventus (ride, ndr). Se non batti i bianconeri in queste situazioni non la batterai mai".