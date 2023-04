Damiani: “Con il Basilea sarà dura. Italiano? Mi è sempre piaciuto”

Su Monza-Fiorentina

"È stata una buona Fiorentina per mezz'ora ma poi c'è stato un blackout e la squadra è andata in crisi e non è riuscita ad esprimersi, forse anche a causa della stanchezza. Italiano e Palladino? Li stimo molto entrambi. Italiano mi è sempre piaciuto, mentre Palladino è una sorpresa che non mi aspettavo".