Altro che maturità: questa squadra è (ancora) senza mezze misure

Dopo la striscia record, la Fiorentina si è inceppata: 1 sola vittoria nelle ultime 5. E ora sarà un finale da "all or nothing"

E invece gli ultimi giorni ci raccontano il contrario. Prima la clamorosa eliminazione sfiorata con il Lech Poznan, con il parziale di 0-3 rimediato solo nel finale. Poi il copione che si ripete a Monza, con 2 gol di vantaggio dilapidati in mezzora e la squadra che si scioglie all'improvviso. Due episodi eclatanti e inattesi. E una striscia attuale decisamente negativa: 1 sola vittoria nelle ultime 5 gare ufficiali, con 2 pareggi e 2 sconfitte. "Forse qualcuno aveva già la testa a giovedì" ha detto Pradè ieri sera. Non proprio il massimo per una squadra che ambisce a diventare frequentatrice abituale dell'Europa e che adesso si prende il rischio di mollare il campionato per fare "all in" sulle coppe. E così anche il finale di stagione sarà senza mezze misure, da una parte il trionfo e dall'altra un pugno di mosche.