Dal VP: buone sensazioni su Nico Gonzalez. In campo già contro l’Inter?

Arrivano aggiornamenti dal Viola Park dove la squadra si sta allenando da ieri per preparare la sfida di domenica quando al Franchi si sfideranno Fiorentina ed Inter. Nico Gonzalez da ieri sta regolarmente lavorando in gruppo. Nell'ambiente ci sono ottime sensazioni in vista della super sfida di campionato. Anche se è difficile che possa essere già titolare, contro i nerazzurri. Capitolo Dodò: il brasiliano continua ad allenarsi in gruppo, anche se il suo recupero sarà molto più graduale rispetto all'ex Stoccarda. Lo rende noto Radio Bruno.