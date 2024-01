Ikone per arrivare a Belotti. Scambio in vista fra le due società

Si scalda l’asse tra Roma e Fiorentina. Intesa possibile per il doppio prestito con diritto di riscatto

Si scalda l’asse tra Firenze e Roma e trovano conferma le indiscrezioni che vorrebbero sul piede di partenza Jonathan Ikoné. Il francese farebbe parte dello scambio imbastito tra le due dirigenze proprio nelle ultime ore. Ikoné alla Roma e Belotti alla Fiorentina, sulla base di due prestiti con diritto di riscatto e alcuni dettagli sui quali lavorare. Innanzitutto la cifra del riscatto, poi quella dell’ingaggio differente tra l’attaccante italiano che cerca spazio e continuità in vista dei prossimi Europei e che in caso di riscatto da parte della Fiorentina, al termine di questi sei mesi, rivendicherebbe uno stipendio di circa 5 milioni di euro. Al di là delle cifre che ballano, quel che filtra è che l’operazione metterebbe tutti d’accordo. La Fiorentina alla ricerca di un attaccante, con Nzola che dunque potrebbe partirebbe. La Roma che con l’arrivo del tecnico De Rossi vorrebbe provare a rilanciare un esterno offensivo che. dopo il rigore fallito a Riyad, pare aver chiuso la sua esperienza in maglia viola. Lo riporta la Repubblica.