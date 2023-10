Dal Viola Park: un recupero per Italiano in vista dell’Empoli. Nico cambia ruolo?

Nel consueto punto dal Viola Park, Radio Bruno annuncia che Christensen dovrebbe tornare almeno tra i convocati per Fiorentina-Empoli, a differenza di Mina e Pierozzi che non dovrebbero farcela per il derby nonostante il secondo abbia già ricominciato a lavorare con il gruppo. Probabile undici: Terracciano in porta; Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi a comporre la difesa con Quarta che riposa e Parisi che morde il freno per giocare contro la sua ex squadra; Arthur e Duncan a centrocampo, Ikoné, Bonaventura e Gonzalez sulla trequarti con eventuale spostamento di Nico a sinistra oppure Brekalo al posto dell'argentino. In attacco atteso nuovamente Nzola.