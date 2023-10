LA PARTITA

Fiorentina-Empoli, lunedì alle 20.45, è il posticipo della 9° giornata di Serie A. Al "Franchi" dirigerà Federico Dionisi, della sezione dell'Aquila. Se il derby toscano non è un "testa-coda" poco ci manca. La Fiorentina di Italiano occupa il terzo posto a quota 17 punti, mentre la squadra di Andreazzoli è terzultima con quattro punti raccolti, frutto di una vittoria e un pareggio, e una sola rete messa a segno in campionato. Le insidie per i gigliati comunque, dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali, non mancano.

FIORENTINA

Christensen dovrebbe tornare almeno tra i convocati per Fiorentina-Empoli, a differenza di Mina e Pierozzi impiegato con la Primavera di Galloppa per mettere minuti sulle gambe. Probabile undici: Terracciano in porta; Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi a comporre la difesa con Quarta che riposa. Parisi dovrebbe mordere il freno per giocare contro la sua ex squadra, anche se le condizioni del capitano un po' di preoccupazione la destano. Arthur e Duncan a centrocampo, Ikoné, Bonaventura e Gonzalez sulla trequarti con eventuale spostamento di Nico a sinistra oppure Brekalo al posto dell'argentino. In attacco atteso nuovamente Nzola, largamente in vantaggio su Beltran che partirà dalla panchina.

EMPOLI

Andreazzoli conserva qualche dubbio di formazione. L’assetto tattico è quello del 4-3-1-2. Attualmente i ballottaggi sono tre: Ebuehi è in vantaggio su Bereszynsky nel reparto arretrato, mentre in mezzo più probabile Grassi rispetto a Ranocchia. Nelle vesti di suggeritore è favorito Baldanzi su Cambiaghi. Il talento azzurro che piace molto alla Fiorentina è tornato con una caviglia in disordine dagli impegni con l'Under 21, ma non dovrebbe comunque mancare. È lui l’unico nelle fila dell'Empoli che finora si è iscritto nell’albo dei marcatori del torneo. Assieme a lui da monitorare anche Kovalenko e Shpendi, ma potrebbero essere tutti convocabili. Sempre da sciogliere il nodo portiere, Caprile si allena ma è nettamente favorito Berisha. Difficile il recupero di Ismajli per Firenze.

FORMAZIONI

Serie A 23/ottobre ore 20:45 FIORENTINA EMPOLI 4-2-3-1 Modulo 4-3-1-2 Vincenzo Italiano Allenatore Aurelio Andreazzoli

In campo TERRACCIANO 1 KAYODE 33 MILENKOVIC 4 MARTINEZ QUARTA 28 BIRAGHI 3 ARTHUR 6 DUNCAN 32 IKONE 11 BONAVENTURA 5 NICO GONZALEZ 10 NZOLA 18 BERISHA 99 EBUEHI 24 WALUKIEWICZ 4 LUPERTO 33 CACACE 13 MARIN 18 GRASSI 5 MALEH 29 BALDANZI 35 CAPUTO 19 CANCELLIERI 20