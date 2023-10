Chi si rivede! Pierozzi fuoriquota in Primavera, ecco com’è andata

Quasi cinque mesi dopo, Niccolò Pierozzi è tornato a calcare il rettangolo verde in una partita ufficiale. L'ultima volta lo scorso 26 maggio, nei playoff di Serie B con la maglia della Reggina. Poi il ritorno alla base per fine prestito, l'inserimento in rosa come vice Dodo e l'inizio di un lungo calvario con tanti problemi fisici. Una via crucis terminata ufficialmente oggi, con il ritorno in campo da fuoriquota in Primavera contro la Lazio.