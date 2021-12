Dal “mercato degli scontenti” al colpo Ikonè: la Fiorentina volta pagina

L’acquisto del francese è un messaggio della dirigenza viola, adesso c’è una programmazione

“Spesso capita che tu compri un giocatore e pensi di averlo con determinate caratteristiche, ma non compri la testa del giocatore. Mi sembra che sia un mercato solo di scambi scontenti. E io questi non li voglio fare.” Solo un anno fa, Cesare Prandelli parlava così del mercato di gennaio. La Fiorentina era in piena emergenza e la piazza chiedeva a gran voce delle mosse alla dirigenza per risollevare una stagione che si prevedeva quantomai complessa. I risultati, però, li conosciamo tutti. Dal mercato arrivarono, infatti, soltanto Kokorin e Malcuit. Entrambi ufficializzati soltanto negli ultimi giorni e di fatto mai determinanti (per usare un eufemismo) per la causa viola. Due mosse sbagliate. In tempistiche e modalità. Considerato anche che entrambi arrivarono a Firenze in condizioni fisiche non ottimali.