La squadra viola va in vacanza, fissato il giorno della ripresa. Ikonè…

Le tappe degli uomini viola in vista della ripresa del campionato, quando il 6 gennaio arriverà l'Udinese

Nell'edizione odierna de La Nazione si scrive come i giocatori viola siano partiti per le vacanze subito dopo la partita col Verona. Momento fondamentale per staccare la spina in vista del tour de force che attenderà la squadra viola alla ripresa del campionato. Italiano e i suoi si ritroveranno insieme già dal 29 dicembre per riprendere gli allenamenti. E nello spogliatoio sarà già presente Ikonè. Nonostante, infatti, il contratto verrà depositato il 3 gennaio, col il via libera del Lille si potranno anticipare i tempi per mettere il francese subito a disposizione del mister. E provare ad esserci magari già con l'Udinese (6 gennaio).