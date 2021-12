Da scarto del PSG allo scudetto e le giocate in Champions: tutto su Ikoné

A Firenze per l'ultimo step. Quello della sua futura squadra, la Fiorentina, ma anche personale. E nel caso di Jonathan Ikoné , primo acquisto viola - e più in generale della Serie A - per il 2022, il gradino da salire ha un nome ben preciso: gol . Perché per un talento del suo calibro che aspira ad affermarsi definitivamente come un top, i numeri sotto porta diventano un fattore fondamentale. Ci sarà tempo e modo per lavorarci sopra.

Nel frattempo, Vincenzo Italiano ed il popolo viola si godono un colpo che in pochi avrebbero immaginato possibile soltanto un anno fa. Già a Firenze nella giornata odierna per la prima parte delle visite mediche, Ikoné dovrebbe essere a disposizione del tecnico viola già alla ripresa degli allenamenti fissata per il 29 dicembre. Un vantaggio non da poco per chi, come lui, avrà bisogno di tempo per calarsi anima e corpo nella realtà italiana (non solo calcistica) e specificamente nei metodi di lavoro di Italiano.