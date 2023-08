Dal CS: Italiano sorride, Sabiri torna a disposizione. Ikonè dal 1′ giovedì?

La Fiorentina si è allenata al Viola Park questa mattina in vista dell'importantissima sfida di giovedì contro il Rapid Vienna. E stando a quanto riporta Radio Bruno, c'è una buona notizia che riguarda Sabiri. Il marocchino è tornato ad allenarsi in gruppo e per questo è convocabile per la sfida di giovedì (ANCHE SE NON SI FERMA IL MERCATO). Sempre per quanto riguarda i recuperi, Ikonè continua ad allenarsi in gruppo ed è completamente a disposizione, tanto che è molto probabile che possa scendere in campo dal 1' nella gara contro il Rapid. Anche Barak è tornato nella giornata di ieri in gruppo, ma l'ex Verona non è presente nella lista Uefa e ci vorrà ancora un po' di pazienza per vederlo in campo avendo saltato completamente la preparazione estiva.