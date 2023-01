Dal CS: Con Saponara ok, Kouame scalza Jovic. Gollini ancora titolare?

Si è svolto stamattina alle 11 l'allenamento di rifinitura della Fiorentina all'interno del CS "Davide Astori. Ad assistere alla seduta anche il presidente Rocco Commisso . In vista della trasferta di domani sera all'Olimpico - riporta Radio Bruno - permangono ancora degli interrogativi sul probabili undici che scenderà in campo contro i giallorossi.

La probabile formazione

Terracciano è uscito malconcio dalla gara col Sassuolo e potrebbe dare ancora forfait. Si va dunque verso la conferma di Gollini dopo l'impiego in Coppa Italia giovedì. Davanti all'ex Atalanta Dodò è in vantaggio su Venuti, mentre sulla corsia mancina torna Biraghi al posto di Terzic. La mediana sarà tutta africana con la coppia formata da Amrabat e Duncan. Italiano sta pensando di cambiare il vertice offensivo e mettere Kouame al posto di Jovic, deludente contro la Sampdoria che si accomoderà in panchina. Una soluzione già vista contro l'Hellas Verona che sarà però possibile soltanto se Saponara riesce a recuperare. L'ex Empoli è stato valutato dallo staff della Fiorentina, ma la sua presenza resta in dubbio. Sulla trequarti torna dal 1' Bonaventura con Ikoné sulla corsia destra a completare il terzetto alle spalle della punta.