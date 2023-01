Roma-Fiorentina, probabili formazioni: Amrabat in mediana, davanti Jovic?

Roma-Fiorentina, fischio d'inizio domenica alle 20:45: le probabili formazioni

Redazione VN

INTRODUZIONE — Terminate le prime quattro gare valevoli per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, si torna immediatamente in campo per il campionato. La Fiorentina è attesa per un grande impegno all'Olimpico contro la Roma domenica sera, alle 20:45. I viola vogliono proseguire sulla giusta onda di Sassuolo e Sampdoria, ma davanti c'è una squadra di un livello decisamente superiore.

ROMA — I giallorossi dovranno fare a meno della squalificato Ibanez e in grosso dubbio Lorenzo Pellegrini, uscito a fine primo tempo nella gara di Coppa Italia per un fastidio muscolare al flessore. Spazio dunque a Kumbulla in difesa e in preallarme il giovane Tahirovic in caso di forfait del capitano.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Tahirovic, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

FIORENTINA — In casa viola le attenzioni sono rivolte alle condizioni fisiche di Terracciano e Mandragora, con il primo che dovrebbe stringere i denti e tornare tra i pali dal 1'. In difesa torna Milenkovic, con Igor in leggero vantaggio su Martinez Quarta. In mediana si rivedrà finalmente Amrabat anche in campionato, mentre sulla trequarti tornerà Bonaventura. In attacco, visto l'infortunio di Cabral, nuova occasione per Jovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic.