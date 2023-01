Roma-Fiorentina: risultati, precedenti e le migliori quote

Roma-Fiorentina: sfida per l’Europa tra due squadre ancora imbattute nel 2023

Redazione VN

Nella diciottesima giornata di Serie A, la Roma ospita la Fiorentina per il posticipo di domenica sera. Dopo il passaggio ai quarti di Coppa Italia, la Viola cerca continuità con il terzo risultato utile consecutivo, la Roma prova a tornare in zona Europa League. L’Olimpico è un campo ostico per i viola che non vincono a Roma dal 2018: Italiano senza Cabral punta su un ritrovato Jovic, Roma con tutti a disposizione.

Come arrivano — Nella giornata di giovedì, Fiorentina e Roma hanno incontrato Sampdoria e Genoa per un posto ai quarti di Coppa Italia: doppio 1-0 e pass strappato per il prossimo turno. I Viola, nonostante i numerosi cambi, hanno convinto col il tridente Kouame, Ikoné e Jovic. Ottima partita anche per Barak che per tutto il match è stato pericoloso con diversi inserimenti e passaggi chiave. Roma meno brillante sia in campionato sia in coppa ma ha a disposizione una rosa che offre tanta qualità anche nei cambi. Come riporta Oddschecker, la Fiorentina in casa ha ottenuto più punti della Roma, mentre in trasferta i Viola hanno guadagnato solo otto punti in otto match.

I precedenti — Roma e Fiorentina si sono affrontate nella loro storia per 191 volte: 67 i successi giallorossi, 58 quelli Viola e 66 i pareggi. Bilancio quasi in parità per un match che regala da sempre emozioni e tanti gol: i migliori marcatori sono Totti (14 gol), il grande ex Batistuta (11 gol) e il mitico Antognoni (9 gol). Come analizzato da Oddschecker, situazione più complicata per la Fiorentina quando si tratta di giocare all’Olimpico: 97 match e solo 19 vittorie. L’ultimo successo esterno risale alla stagione 2017/2018 con le reti di Benassi e Simeone: di quella partita gli unici ancora con la maglia della Fiorentina sono Biraghi e Saponara, che fu autore di un assist per il primo gol.

Le quote — I bookmaker prevedono un match equilibrato con la Roma leggermente favorita ma con quota molto alta: 2.00 con NetBet. Poco più alte le valutazioni per un pari o un successo Viola rispettivamente a 3.50 e 3.80 con Novibet. Negli ultimi cinque precedenti all’Olimpico sono stati segnati ben 15 gol, match che regala tante reti e di conseguenza interessante la quota per l’Over 2.5 a 1.95 con Planetwin. Quote più basse per l’Under 2.5 a 1.70 con Pokerstars. Sette delle ultime nove sfide son finite con almeno un gol di entrambe le squadre: il Goal è quotato 1.80 con Better, il No Goal a 1.90 con Sisal.