Olimpico sold-out per Roma-Fiorentina: pubblico delle grandi occasioni per la Viola

Come scrive forzaroma.info, dopo la vittoria in Coppa Italia con il Genoa, la Roma (circondata dalle polemiche riguardanti Mourinho e Zaniolo) torna in campo domani sera contro la Fiorentina. E lo farà con un altro sold-out in campionato, con qualche posto disponibile ancora in Area Premium. La società giallorossa ha diramato tutte le info utili ai tifosi e i vari orari: i cancelli dell'Olimpico si apriranno alle 18.15, quindi due ore e mezzo prima del calcio d'inizio.