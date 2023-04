Dal CS: Bonaventura a parte. Giovedì turnover ragionato, Franchi gremito

Il campo

Bonaventura si è allenato a parte, molto complicato vederlo in campo giovedì. C'è più ottimismo sul fronte Brekalo per riaverlo tra i convocati ed essere una freccia in più. Gli stessi Gonzalez e Ikonè, risparmiati a Monza perché non al meglio, sembrano essere ristabiliti. L'argentino e il francesi dovrebbero essere i due esterni titolari. Recuperato Venuti dall'attacco influenzale, Quarta è uscito dai campini con un occhio nero che si è procurato a Monza. Possibile che l'argentino riposi e lasci spazio alla coppia Milenkovic-Igor.