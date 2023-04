L’appello della Fiesole per giovedì: “Tutti allo stadio. Faremo una coreografia”

La Curva Fiesole lancia l'appello a tutti i tifosi viola in vista di Fiorentina-Cremonese: "Giovedì la Curva Fiesole ha organizzato una coreografia per spingere ancora una volta i ragazzi alla vittoria. In un momento come questo possiamo contribuire insieme a scrivere la storia. Di persona, però, evitando di limitarsi a commentarla davanti ad una tastiera. Invitiamo TUTTI a venire allo stadio, onorando la fortuna di essere fiorentino. Come le ultime partite ci hanno insegnato, nessun risultato è scontato e il nostro supporto può essere fondamentale".