Fiorentina, tre gare da non sbagliare. E giovedì una bolgia al Franchi

Su Il Corriere dello Sport di oggi, un'analisi delle partite che la Fiorentina non deve sbagliare in questo finale di stagione. Il riferimento, ovviamente, va ai match di Coppa Italia e Conference League, tre per ora sono quelli certi (la sfida di ritorno con la Cremonese che mette in palio il trofeo a Roma più le due semifinali tra l’11 e il 18 maggio in Conference con il Basilea), che potrebbero però salire fino a cinque nel caso in cui la Fiorentina riuscisse a passare i turni. E dell’importanza della sfida di dopodomani con la Cremonese si sono resi subito conto anche i tifosi, visto che a ieri erano oltre 25mila i biglietti staccati per la gara del Franchi. La sensazione è che nel giro dei prossimi due giorni il numero dei tagliandi venduti possa schizzare anche sopra 30mila, dato che oltretutto la Curva Fiesole ha chiamato a raccolta il pubblico allo stadio con un comunicato, nel quale ha anche annunciato la presenza di una coreografia. LEGGI QUI IL COMUNICATO