Sempre meno allo scontro salvezza in programma lunedì sera al Franchi col Genoa. Secondo quanto riporta Radio Bruno, possibili novità a centrocampo per la Fiorentina: Pulgar potrebbe lasciare il posto a uno tra Duncan e Borja Valero. Per il resto, non dovrebbero esserci sostanziali cambiamenti nella formazione di mister Cesare Prandelli. In attacco Vlahovic parte in vantaggio su Cutrone.