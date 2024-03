Da Napoli: “Italiano è il primo nome nella lista di De Laurentiis”

Da Napoli

Intanto stamattina il giornale campano Cronache di Napoli ha titolato: "Napoli, Italiano in pole come futuro allenatore". Le idee di De Laurentiis sarebbero molto chiare: Italiano allenatore, Kvara o Osimhen ceduti per far cassa e una rivoluzione importante nel nome del tecnico viola. Ancora è presto per dirlo ma i prossimi mesi saranno decisivi per svelare il futuro di Vincenzo Italiano