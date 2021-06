Criscitiello: “Non capisco la strategia viola. Servono 12 rinforzi entro un mese”

Il giornalista: "Bene Burdisso, ma avere due direttori sportivi in organico è uno spreco. Bisogna ricostruire, non costruire"

A seguire vi proponiamo un estratto dell'editoriale di Michele Criscitiello pubblicato su tuttomercatoweb: "La Fiorentina è al lavoro per rinforzare il proprio organico. E' arrivato Burdisso, sicuramente un grande innesto. Per capacità e spessore. Comunque la strategia viola continuiamo a non capirla. Troppa gente che si occupa di mercato e di squadra. Goretti con Pradè aveva un senso. Esperto di calcio, bravo ad individuare buoni giocatori e non avrebbe messo in ombra l'attuale DS. Burdisso è nello stesso ruolo di Pradè. Barone anche ama fare il mercato e parlare con i procuratori, capite che qualche conto non ci torna. Avere due Direttori Sportivi puri in organico è uno spreco anche perché Pradè non ha mai avuto bisogno di un sostegno. Alla Roma, Samp e Udinese ha sempre avuto piena autonomia".