Simy, ma non solo: per l’attacco si valutano due vecchi pallini

Per un vice-Vlahovic tornano di moda i nomi di due vecchi pallini di Pradè oltre al forte nigeriano del Crotone Simy

Vlahovic è il nodo primario da sciogliere, ma la domanda sorge spontanea: e poi? La Fiorentina si sta guardando intorno anche per un vice da affidare al giovane serbo. Non è facilissimo trovare un attaccante che accetti di non giocare sempre titolare e dalle caratteristiche giuste, ma il Corriere Dello Sport prova a stilare i possibili nomi papabili. Detto che in rosa c'è già Kokorin, i viola si stanno comunque guardando intorno. Nel casting potrebbe rientrare l'attaccante del Crotone Simy (20 gol nella scorsa stagione), prelevabile più facilmente vista la retrocessione dei calabresi.