Pedullà: “La Fiorentina punta Simy, è lui il vice Vlahovic”

Le ultime indiscrezione sull'attacco gigliato

Importante novità di mercato sull'attacco della Fiorentina e non solo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club gigliato sta cercando un attaccante affidabile che possa agire da vice-Vlahovic. Il prescelto è stato individuato in Simy. Il bomber nigeriano del Crotone ha numerose offerte dall'estero, ma vorrebbe restare in Italia. I rapporti tra le proprietà sono ottimi e, secondo l'esperto, la Fiorentina è disposta a mettere sul tavolo i 10 milioni richiesti per perfezionare l’operazione. Per la difesa invece resta in piedi la pista Maksimovic a parametro zero, Lazio al momento defilata.