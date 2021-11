Criscitiello dà 7 a Italiano: “Non era facile sistemare la Fiorentina”

Il parere del giornalista: "Italiano sta gestendo bene il caso Vlahovic. Bravo a ridare una seconda vita a calciatori quasi finiti"

Figura anche Vincenzo Italiano tra i tecnici giudicati da Michele Criscitiello nel suo editoriale su tuttomercatoweb. Al tecnico della Fiorentina il giornalista assegna un 7 pieno, questa la motivazione: "Non era facile sistemare la Fiorentina ma lui c'è riuscito e sta facendo un grande lavoro sul campo. La società ha indovinato il mister e per Italiano si avvicina la definitiva consacrazione dopo i capolavori di Trapani e La Spezia. Firenze non è piazza facile ma lui ha dato una vera identità alla squadra".