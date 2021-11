Italiano e il futuro di Vlahovic: la situazione

Il futuro di Vlahovic è ormai scritto, che sia gennaio o giugno. I viola intanto sono a caccia del sostituto

La Fiorentina per Vlahovic, che ricordiamo ha un contratto in scadenza nel giugno del 2023, chiede non meno di 60 milioni di euro per lasciarlo partite. Come già sappiamo, sono molte le big europee che lo vogliono, tra cui la Juventus. Il problema però è l'atteggiamento che stanno avendo gli agenti del calciatore. Perché allacciano rapporti con alcuni club, senza rispondere ad altri. Il caso che fa più pensare è quello dell'Arsenal. Squadra che si era mossa in anticipo per provare a corteggiare il giocatore in vista di gennaio. Peccato per che alla Fiorentina non sia arrivata nessuna offerta faraonica, come gli era stato promesso. Questo perché, quando il club inglese ha composto il numero dell'agente di Vlahovic per delle informazioni, non hanno ricevuto nessuna risposta. Questo perché più il tempo passa e più ci si avvicina alla scadenza del contratto del giocatore. Così anche le commissioni per i procuratori aumentano.