Mayoral e Alvarez, ritmo latino. Affare fast per i due bomber nel mirino viola

La dirigenza gigliata si starebbe concentrando su due profili in in particolare per rafforzare l'attacco: Borja Mayoral e Julian Alvarez

Redazione VN

Spazio al mercato della Fiorentina sulle pagine sportive de La Nazione. Secondo il quotidiano le idee in casa viola sono sufficientemente chiare: il primo rebus da risolvere è quello che riguarda un attacco che si trova a fare i conti con l'addio sicuro di Vlahovic, a gennaio o a giugno che sia, e l'assenza di una vera alternativa al serbo. La dirigenza gigliata si starebbe concentrando su due profili in in particolare. Il primo quello di Borja Mayoral, per il quale la Roma non rappresenta un ostacolo. La voglia di scegliere Firenze dello spagnolo è certificata, ma il grosso del lavoro riguarda il dialogo con il Real Madrid: i Blancos sono prontissimi a liberare Mayoral ma vogliono evitare una nuova soluzione precaria, quindi una cessione a titolo definitivo il quasi ex giallorosso.

Milioni - quelli che oggi servirebbero per rilevare il cartellino di Mayoral - che la Fiorentina vorrebbe provare a dirottare verso il River per battere la concorrenza su Julian Alvarez sfruttando la corsia preferenziale rappresentata da Burdisso. L’operazione per il centravanti argentino si assesta su una cifra intorno ai 20 milioni di euro (più eventuali bonus) e la società viola, anche per evitare aste al rialzo, sarebbe già pronta per questo tipo di investimento, mentre Milan e Juventus avrebbero preso un po’ di tempo anche per tenersi aperta la porta sulle alternative. Attenzione infine ad un altro paio di situazioni da non trascurare, entrambe portano al Sassuolo: sotto la lente d'ingrandimento di Barone e Pradè ci sono anche Berardi e Scamacca.