Squadra, classifica e società: i tre fronti di Italiano verso gennaio

Tutti guardano al mercato di gennaio tranne il tecnico viola, chiamato a tirare fuori il meglio dai suoi in attesa di rinforzi

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino descrive i tre fronti sui quali sarà impegnato Vincenzo Italiano da qua a gennaio. L'obiettivo è restare nella scia delle squadre più attrezzate. Non solo: in estate alcune delle sue richieste non erano state troppo assecondate, nel mercato invernale una classifica con vista sull’Europa sarebbe la miglior alleata nelle richieste alla società. Di sicuro fino al prossimo mercato il tecnico viola dovrà lavorare con la rosa a disposizione tirandone fuori il meglio. L'obiettivo primario è alzare il tasso realizzativo dell'attacco, finora troppo dipendente da Vlahovic (8 reti, Gonzalez, Sottil, Callejon e Saponara mettono insieme appena la metà del serbo). È in particolare da Sottil e Callejon che l’allenatore si attende un cambio di passo, mentre in mezzo con Torreira in crescita e Pulgar sulla via del rientro toccherà a Castrovilli salire di tono e prendere in mano il centrocampo dopo troppe gare anonime.