Covid, “Abbiamo fatto 30. Facciamo 31”: il sostegno dei tecnici della Fiorentina

Anche Vincenzo Italiano Luca Pengue scendono in campo come testimonial della campagna regionale sull’importanza del vaccino

Sono sempre più numerosi gli sportivi, che continuano a offrire il loro sostegno alla campagna di sensibilizzazione contro il Covid "Abbiamo fatto 30. Facciamo 31”. Per loro non ci sono dubbi sulla bontà della vaccinazione. Il concetto è chiaro. Se vogliamo essere protetti ed evitare che il virus ritorni a circolare, occorre vaccinarsi.

Lo credono fermamente i tanti campioni dello sport, professionale e dilettantistico, che sono scesi in campo, senza se e senza ma, a fianco della Regione Toscana, per sostenere la più grande campagna di vaccinazione della storia. Lo hanno fatto di recente anche il tecnico e il medico responsabile della Fiorentina, Vincenzo Italiano e Luca Pengue, nella ferma convinzione che tutto dipende dai nostri comportamenti e che il vaccino è l’unico strumento per salvare tante vite.