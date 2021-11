Italiano e la caccia ad un’altra notte magica

Vincenzo Italiano vuole replicare il risultato dello scorso 13 febbraio, dove si impose per 2-0 con il suo Spezia sul Milan capolista

Il 13 febbraio scorso, Vincenzo Italiano, alla guida del suo Spezia superò per 2-0 il Milan di Stefano Pioli, che anche in quel momento era capolista. Adesso gli scenari sembrano simili, cambio solo il fatto che: allena la Fiorentina e non si trova in zona salvezza. Per i viola sono tante le assenze, specie in difesa. Ma il tecnico non vuole rinunciare allo storico bis contro Pioli. Come riporta Tuttosport, nove mesi fa, lo stesso Italiano, definì quella partita "la serata perfetta" e adesso, che è messo anche in condizioni migliori per poterla replicare, non vuole certo mollare. I viola sono a caccia della vittoria con una big, dunque perché non cercarla proprio contro la capolista. Sotto un'atmosfera che parrebbe incredibile, visto il Franchi quasi al completo. Adesso la palla, passa ai giocatori e conoscendo la tifoseria, non saranno certamente soli in campo.