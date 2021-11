Franchi, verso il record con il Milan: saremo quasi 30.000

Siamo vicini al tutto esaurito per la partita di sabato sera al Franchi tra Fiorentina e Milan. I viola sognano i tre punti con una big

Manca davvero poco al tutto esaurito al Franchi per la partita di sabato sera contro il Milan capolista. Dall'epoca Covid non erano mai stati registrati così tanti tifosi e c'è pure la limitazione al 75%.Già nella giornata di lunedì, dove la vendita dei biglietti è diventata libera, i tagliandi venduti erano già 22.000. Infatti, secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, già con Napoli ed Inter era stato raggiunto il massimo possibile, però, in quel caso, la capienza massima era ancora al 50%. Dunque, finalmente un respiro di sollievo per i tifosi viola, che possono tornare a colorare lo stadio e sostenere la Fiorentina.