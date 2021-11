Callejon, occasione speciale per lasciare il segno

L'inizio di campionato di Callejon è pieno di delusione. Tutti si aspettavano di più dall'esterno spagnolo e con il Milan è il momento giusto

Si conclude sabato contro il Milan, il ciclo delle big per questo turno d'andata in Serie A per la Fiorentina. Callejon ha deluso, pur avendo quasi sempre giocato. Adesso, se vuole il rinnovo, lo deve dimostrare con i fatti, quindi cominciare a giocare in modo da lasciare il segno. Vincenzo Italiano, viste le condizioni non ancora al meglio di Nico Gonzalez, chiederà allo spagnolo maggiore incisività in attacco. Lui per primo, sa che delle sette partite rimaste, quella con il Milan rappresenta la gara per fare il salto di qualità, ovvero il bonus per provare ad alzare il livello di rendimento. Come riporta il Corriere dello Sport, all'ala spagnola i rossoneri portano bene: ha vinto in otto gare su diciassette, con tre gol e quattro assist. Quindi, aggiornare il bilancio, sarebbe un buon modo per ottenere il rinnovo di contratto.