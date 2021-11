Dalla Russia: la Fiorentina ha offerto Kokorin al Genoa. La risposta…

La Fiorentina ha offerto il suo centravanti al club rossoblù. Questo quanto riporta Matchtv.ru

Arrivano delle notizie riguardo il futuro di Aleksandr Kokorin . Il giocatore russo, non è un mistero, è ormai ai margini del progetto viola tanto che la società starebbe cercando possibili acquirenti. E secondo quanto riporta l'emittente russa, Matchtv.ru, un'opzione è stata rappresentata dal Genoa.

Nel portale online, possiamo infatti leggere come la Fiorentina negli scorsi giorni abbia offerto ai rossoblù l'attaccante come rinforzo nella prossima sessione invernale. "No grazie" la risposta della squadra allenata da Andriy Shevchenko.