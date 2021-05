Corsi: “Accardi? Meglio n°1 qua che n°3 a Firenze”. Su Zurkowski e Terzic…

E su Sarri aggiunge: "E' è un animale da spogliatoio e persona particolare. Con la stessa passione allenerebbe la Juventus o una squadra di C"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno toccando vari temi. Questi i passaggi più interessati: "Zurkowski e Terzic sono due ragazzi straordinari e grandi atleti, ci hanno dato una bella mano. Si devono pesare per essere protagonisti in Serie A ma sono convinto che partendo dal grande fisico che hanno, potranno arrivare. Il cuore mi direbbe di portarli in Serie A, poi c'è l'aspetto tecnico. Ne parleremo con l'allenatore una volta concluso il campionato. Se Dionisi resta? Penso di sì, è sotto contratto e mi sembra contento. Deve completarsi per andare in una squadra importante, ma pur essendo intelligente deve imparare a gestire le sconfitte".