Sarri, parla l’amico: “Maurizio a Firenze non è un sogno. ACF in vantaggio”

Aurelio Virgili dice la sua sulla possibilità di vedere Maurizio Sarri a Firenze

"65 anni dal primo scudetto Viola. La nostalgia è tanta anche per chi non era nato a quell'epoca. Questi ricordi tengono viva la memoria di mio padre. Vi racconto un aneddoto: un amico mi ha raccontato che suo padre lo portava in un circolo in cui attorno ad una radio di legno c'erano 100 persone che ascoltavano la partita. Decadimento della Fiorentina? Intollerabile per la storia dei Viola. Un anno ci può stare, un filotto come questo è insopportabile. Mourinho alla Roma? In Italia si stanno sistemando tutte le panchine e questo mi rende ottimista: c'è spazio quindi per fare scelte, a buon intenditor poche parole. Il fatto che Sarri sia libero mi fa sperare fino all'ultimo che vada in Viola. Non è un sogno, ha delle idee e dei progetti, la Fiorentina dovrebbe sposarli. Non credo sia fondamentale che intervenga Commisso, sono convinto di poter convincere Maurizio anche io. Fiorentina in vantaggio rispetto ad altre squadre? Certo che è vero. Oggi Maurizio è un allenatore di prima fascia, ha il diritto di pretendere garanzie tecniche e di progetto. Come mai Sarri non approdò in Viola dopo l'Empoli? Doveva venire a Firenze e sperava di venire fino all'ultimo, fu una scelta tutta di Della Valle di rinunciarci. Maurizio troppo per la Fiorentina? È tanto ma non troppo, se vuoi fare progetti devi ripartire da lì."