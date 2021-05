La Fiorentina presenta il ritiro 2021 a Moena: ufficializzate le date

Il quartier generale della squadra gigliata sarà sempre l’Hotel Dolce Casa, ubicato a pochi chilometri dal centro sportivo “Cesare Benatti”

Si concretizza per il nono anno consecutivo il legame tra la Fiorentina e Val di Fassa. ACF ha reso note le date del ritiro estivo 2021: la formazione viola svolgerà la prima fase della preparazione dal 17 al 31 luglio prossimo a Moena. Il quartier generale della squadra gigliata sarà sempre l’Hotel Dolce Casa, ubicato a pochi chilometri dal centro sportivo “Cesare Benatti”, dove si svolgeranno le sedute di allenamento giornaliere. Al momento tutti gli aspetti inerenti la presenza dei tifosi e l’organizzazione delle diverse attività in loco sono legate all’attuale situazione pandemica e alle disposizioni che saranno attuate nei prossimi mesi dalle Istituzioni per fronteggiarla.