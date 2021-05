A Torino sono sicuri: sirene inglesi per Sarri, opzione Fiorentina scartata

Un paio di settimane fa Sarri aveva allacciato i rapporti col Tottenham, ma c'è anche l'Arsenal. Niente Fiorentina?

All'interno dell'edizione odierna del Corriere di Torino viene fatto il punto sulla situazione di Maurizio Sarri . Il tecnico toscano, come è noto, è ancora sotto contratto con la Juventus e lo sarà fino al 30 giugno 2022. a Signora dovrà pagare 6 milioni netti all'allenatore (oltre al suo staff) che un paio di settimane fa aveva allacciato i rapporti col Tottenham, ma anche l'Arsenal in queste ore si sarebbe fatto avanti.

La speranza della Juve è quella di liberarsi dell'ingaggio di Sarri prima del giugno 2022, anche se esiste una clausola da 2,5 milioni che il club può esercitare per chiudere in anticipo il suo contratto. Cosa che non ha ancora fatto perché, con un'offerta in mano, dovrebbe essere il tecnico a rescindere permettendo ai piemontesi di risparmiare. Secondo il quotidiano, l'opzione Fiorentina sarebbe stata già scartata.