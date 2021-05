VIDEO – La Fiorentina celebra lo scudetto del ’56… e quello del 2017

Due trionfi, uno al maschile, l'altro al femminile, che restano nella storia della Fiorentina. ACF li ha ricordati sui social

Cade oggi l'anniversario della conquista del primo scudetto della Fiorentina: sessantacinque anni fa, gli eroi viola guidati in panchina da Fulvio Bernardini, regalavano alla Firenze calcistica la gioia più grande.

Ma il 6 maggio resta una data storica in casa gigliata anche per un atro motivo: nel 2017, in questo giorno, la Fiorentina Femminile (allora Fiorentina Women's) portava a casa il suo tricolore. ACF ha voluto ricordare così sui social queste due grandi imprese: