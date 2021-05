Femminile, Zazzera: “Noi atleti dobbiamo essere controllati con esami a fondo”

L'intervista al ragazza viola operata a cuore aperto

Un intervento a cuore aperto. La paura di non farcela, soprattutto di non poter tornare a vivere, a vivere come prima e quindi a giocare a calcio, la passione di una vita. Nell’edizione odierna de La Nazione, troviamo una lunga intervista a Danila Zazzera, attaccante della Fiorentina Femminile tornata nella giornata di ieri ad allenarsi in gruppo dopo il problema cardiaco. La giovane giocatrice viola racconta la paura provata per una operazione tanto delicata. Paura con la quale la ragazza ha dovuto convivere. Lo stato d’animo è stato il seguente: “Ho iniziato a pensare le cose in modo diverso. Capisci che il verso senso della vita è profondamente diverso a come lo avevi interpretato fino a quel momento. Quando in gioco c’è la tua esistenza valuti i problemi in modo diametralmente opposto". E riguardo la recente sentenza di Astori Danila commenta: “Non entro nel merito di quanto è stato deciso, ma noi atleti lavoriamo con il corpo e con il cuore. E’ giusto essere super controllati con esami a fondo. Quello che è successo ad Astori, a me, ad altri deve essere un monito e un insegnamento profondo per il futuro”. Ora che il peggio è alle spalle Zazzera sogna un ritorno in campo da titolare intorno alla metà di maggio e fantastica sulla prima rete che metterà a segno: “Sarà speciale perchè vorrà dire che ce l’ho fatta davvero”